الخميس المقبل.. المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس

يعقد المؤتمر الأول لقسم الروماتيزم و المناعة بطب عين شمس، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس صرح بذلك الدكتور عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم و المناعة بكلية الطب.



تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب

و أوضح أن المؤتمر من خلال جلساته العلمية وورش العمل ، سيتناول على مدار يومين أحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض المناعية بحضور نخبة من أساتذة التخصص من مختلف الجامعات المصرية.

ويقام علي هامش المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 ورش عمل لشباب أطباء الروماتيزم لعرض طرق التشخيص و العلاج لأكثر الأمراض الروماتيزمية و المناعية شيوعاً. يشهد المؤتمر قرابة 500 طبيب وطبيبة من مختلف المحافظات.