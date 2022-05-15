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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجى.. إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية بمستشفي جامعة عين شمس التخصصي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

18 مايو.. جامعة عين شمس تنظم ندوة بعنوان "الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها"

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس،  ندوة "بعنوان الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية.

 

انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجى.. اليوم

تُنظم جامعة الدلتا التكنولوجية، اليوم الأحد،  تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور هشام عبدالخالق المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعى التكنولوجى ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة "ومنتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية" وذلك يومى ١٥ و١٦ مايو ٢٠٢٢ بأحد فنادق القاهرة.

 

اليوم… إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية بمستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور

أعلن الدكتور هيثم عزات مدير عام مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور عن إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل المستشفي وذلك ابتداءًا من 2022/5/15 .

 

اليوم تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تواصل برنامج تدريبي حول النشر العلمي

تواصل اليوم  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جامعة حلوان تنظم توضح كيفية الحصول على منح للدراسة في أمريكا غدا

ينظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان، ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبوايت الوطنية بمصر، وذلك لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البحث للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء البحوث في مختلف المجالات المختلفة للعام الأكاديميالجامعي 2023/2024م.

 

 

اخبار التعليم الأخبار التعليمية موجزا لأحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة Jobs Education

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