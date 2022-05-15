اليوم.. إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور

أعلن الدكتور هيثم عزات مدير عام مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور عن إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل المستشفى وذلك ابتداءً من 2022/5/15 .

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور اشرف عمرعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والتي تضم :

وحدة الغسيل الكلوى - محاضن الأطفال –وحدة العمليات الكبرى – وحدة رعاية القلب – وحدة قسطرة القلب - بنك الدم – وحدة الطب الطبيعى والتأهيل - وحدة السكتة الدماغية - وحدة مناظير الجهاز الهضمي - وحدة الرعاية المركزة – الوحدات المجهزة لاستقبال حالات الأمراض المعدية والمتوطنة والأمراض الصدرية بالإضافة للأمراض الفيروسية والبكتيرية .



بالإضافة إلى خدمات أخرى كالتالى

• عيادات خارجية ( صباحية ومسائية ) تضم جميع التخصصات الطبية .

• وحدة أسنان متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة .

• وحدة تفتيت الحصوات.

• وحدة ديناميكية التبول .

• وحدتي المعامل والأشعة .

• استقبال طوارئ (24 ساعة).

• سيارة إسعاف مجهزة لسرعة الوصول للمريض .

وأضاف" عزات" أن جميع الأطباء بالمستشفى من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس كما تضم فريق تمريض مدرب على أحدث الأساليب العلمية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي وأن المستشفى تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتمشي مع معايير الجودة ومكافحة العدوى وذلك لتحقيق سلامة المرضي والسادة المترددين علي المستشفى.

