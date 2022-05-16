عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية : منافسة شرسة في السوق العالمي بين الشركات الناشئة

النائب احمد القناوي
النائب احمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب احمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انه يعتبر نفسه ابن قطاع تكنولوجيا المعلومات وعالم ريادة الأعمال.

 وأضاف القناوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أنه على مدار سنوات، تابع الكثير منا الدور الهام الذي تقوم به مراكز الإبداع التكنولوجي والمراكز البحثية التابعة لوزارة الاتصالات، والتي كانت، إلى حد ما، مواكبة للتطور الذي يحدث في العالم وقتها، لكن في السنوات العشر الأخيرة لا يوجد أى تجديد أو تطوير لبرامج هذه المراكز، على الرغم من القفزات الهائلة اللى قطعها هذا القطاع عالميا، والذى تولدت منه علوم جديدة متنوعة، تتوافر تطبيقاتها حولنا في كل مكان.

 وشدد القناوي، علي ضرورة أن نضع في أذهاننا، أن كتير من السلع التي كنا نعتبرها رفاهية أو كمالية الفترة الماضية، أصبحت اليوم هامة وأساسية وربما استراتيجية، وهذا معناه أننا نتكلم عن قضية أمن قومي. 

وقال :" عالميا ٨٠% من الشركات الناشئة لا تستطيع الاستمرار خلال عامها الأول، ونصف الـ ٢٠% المتبقية تتعثر خلال ٥ سنوات، أى أنه من كل ١٠ شركات، شركة واحدة تستطيع الاستمرار، وهذا يعكس المنافسة الشرسة في السوق العالمي ".

وتابع :" أما المعدلات المحلية فلا توجد لها احصائيات رسمية، ولكن من الواضح أنها أقل من المعدلات العالمية بشكل ملحوظ. فما الذى تقدمه وزارة الاتصالات دعما لهذه الشركات، لضمان انتقال سلس من مرحلة الاحتضان التى توفرها الوزارة وبعض شركات التنمية، إلى حد ما، إلى مرحلة الشركات الراشدة التي تستطيع أن تنافس وحدها في السوق؟ ".

وأكد القناوي :" أى شركة تحتاج لمدخلات صناعية، ونحن نصعب جدا اجراءات استيراد المكونات الإلكترونية، وتحتاج الشركات أيضا للتمويل، فعلى الرغم من توافره عالميا في هذا القطاع، إلا أن اجراءات دخوله واستقراره داخل مصر وخروجه منها غاية في الصعوبة، وتحتاج الشركات لعمالة ماهرة في هذا القطاع، فيصعب عليها جدا اجتذاب مهندسين ومطورين من الخارج".

 وتابع :" تحتاج الشركات لأسواق لبيع منتجاتها وخدماتها، ولا تساعد الحكومة في ذلك خارجيا أو حتي داخليا، بل لا تشرك الدولة الشركات الرائدة في مشروعاتها الطموحة في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية العملاقة. 

وتساءل : " ما دور الحكومة لتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار في مصر لهذه الشركات، فى وجود منافسة شرسة جدا لدول إقليمية متفوقة علينا في هذا المجال مثل الإمارات وإسرائيل وتركيا ومؤخرا السعودية؟"

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مراكز الإبداع التكنولوجي والمراكز البحثية وزارة الإتصالات الشركات الناشئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

محمد صلاح لم يتدخل.. سفارة إنجلترا: مؤمن زكريا في لندن منذ يناير

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: 3 مستهدفات رئيسية ضمن خطة التنمية المستدامة 2022-2023

نشرة المنوعات.. رئيس كوريا الشمالية يأمر بتعبئة الجيش.. ورفض الملكة إليزابيث للتنازل عن العرش

أخبار البرلمان|شروط التعاقد بـ التايم شير.. وحالات الحرمان من الميراث وفقا للقانون

بارتفاع 92% في 8 سنوات ..حزمة إنفاق غير مسبوقة على الحماية الاجتماعية

ضائقة مالية كبيرة.. رئيس وزراء سريلانكا يعلن نفاد البترول في البلاد

الأرصاد: طقس غد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

فيديو

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

وتر مقطوع وجراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام |فيديو جراف

مواشي ضحايا مستريحين أسوان تعود إلى أصحابها في إدفو .. فيديوجراف

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ