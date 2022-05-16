ضبط200 شيكارة دقيق مدعم على سيارة في وادي النطرون قبل بيعها بالسوق السوداء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز وادى النطرون أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ ٢٠٠ شيكارة دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .