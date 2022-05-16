محافظ سوهاج يتفقد عمارات مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية خلالها الموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي "أرض المحلج، وأرض الشونة " بنطاق حي غرب مدينة سوهاج، والذي يشمل إنشاء 20 عمارة سكنية منها" 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج.

و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، و264 وحدة إسكان استثماري.

رافق المحافظ خلال جولته كل من السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أ.ح عماد السعيد، واللواء وائل صلاح، والنقيب إبراهيم يوسف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والنائب مدحت المدني عضو مجلس الشيوخ، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضارية بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع ومراحل تنفيذه، حيث وصلت نسبة التنفيذ 72%، وتم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية، وجاري العمل في التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للعمارات، بالإضافة إلى أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل، والمساحات الخضراء، وأماكن انتظار السيارات، وتفقد المحافظ نموذج لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع.

وأشاد "الفقي" بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه في سوهاج للعمارات السكنية، مؤكدا أن المشروع يعد نقلة حضارية لمحافظة سوهاج، مثمنا جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحرصها على الانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ.