جامعة حلوان: نهتم بنشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث العلمي

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالبحث العلمى والباحثين وتنمية مهاراتهم، وتهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث، عن طريق المؤتمرات واللقاءات العلمية.

وأضافت أن جامعة حلوان تعمل على تطوير المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات العصر والعمل علي إعداد أجيال بقدرات تواكب متطلبات سوق العمل، عن طريق عدة طرق منها تنظيم مؤتمرات و لقائات علمية خاصة بكليات القطاع الطبي للتعرف علي أساليب التعليم الحديثة بكافة دول العالم، وتدريب الاطباء و الصيادلة واطلاعهم كافة تطورات العصر، لتنمية المجتمع المحيط.

ونظمت كلية العلوم جامعة حلوان ، اليوم مؤتمر التغير المناخي بعنوان التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء المتغيرات المناخية المتوقعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتور محمد سليمان رئيس المؤتمر، بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.

وأقيمت فعاليات المؤتمر ، بحضور الدكتور جمال مدني أمين العام الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ، والدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد السيد عثمان الرئيس الفخري للمؤتمر والعميد الأسبق لكلية العلوم، والدكتورة ابتسام حماد مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بالكلية، والدكتورة أماني أبو النصر رئيس مجلس قسم النبات والميكروبيولوجي.