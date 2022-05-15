كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان تنظم زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357

نظّمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان زيارة لوفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية لمستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وجاء ذلك انطلاقا وتوثيقا لفعاليات الدور الريادي للكلية والمشاركة المجتمعية لوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور مصطفى رفاعي الطوخي وكيل الكلية، وتنسيق وإشراف أ.م.د. أشرف ميمي السعيد .

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان دائما تعمل على تشكيل شخصية الطالب الجامعي من خلال تنظيم مثل هذه الزيارات التي تساعد على زيادة الوعي الإجتماعي لطلاب الجامعة كنوع من التوعية بأهمية زيارة هذا الصرح الطبي العظيم لإدخال البهجة على قلوب الأطفال الموجودة بها من أجل التخفيف من معاناتهم بهدف رفع روحهم المعنوية ومن أجل تحدي المرض.



وأوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية أن الهدف من الزيارة التخفيف من معاناة الآلام للأطفال وإدخال السرور في أنفسهم وإسعاد الأطفال بتوزيع الهدايا العينية عليهم، مشيرا إلى ان تشجيع الطلاب على هذه الزيارات يُضفي جواً من الألفة والتكافل المجتمعي ويساعد الطلاب على تحمل المسئولية .