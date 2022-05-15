جامعة حلوان تحتفي بالأستاذ صلاح شكري مدير إدارة الإعلام لبلوغه سن المعاش

احتفت جامعة حلوان خلال حفل بهيج بحضور الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين مساعد الجامعة، والأستاذ هشام كمال مدير مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ وليد السمان مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ولفيف من العاملين بجامعة حلوان، بتكريم الأستاذ صلاح شكري مدير إدارة الإعلام لبلوغه سن المعاش.



وهنأ الدكتور ممدوح مهدي الأستاذ صلاح بوصوله لسن الشباب وبدء حياة جديدة هادئة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح والسداد.

كما قدمت الدكتورة منى فؤاد عطية الشكر للأستاذ صلاح شكري علي فترة عمله وجهده بإخلاص وتفاني من أجل الحفاظ علي مصلحة العمل ورفعة شأن الجامعة.

أبدى الحضور سعادتهم بما قدمه الأستاذ صلاح شكري من جهود أثناء فترة خدمته الوظيفية.

قدم الأستاذ صلاح شكري الشكر لكل الحضور مبدياً سعادته بعمله بالجامعة ، واكتساب خبرات وصلات إجتماعية عديدة.