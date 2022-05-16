عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب الحرب الأوكرانية.. أياتا: تراجع الشحن الجوي العالمي بنسبة 5.2%

الشحن الجوي
الشحن الجوي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، أن الطلب العالمي، على نشاط الشحن الجوي، شهد تراجعًا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي بواقع 5.2% مقارنةً بشهر مارس 2021 -5.4% بالنسبة للعمليات العالمية.

 يأتي ذلك على خلفية تبعات متحور أوميكرون والحرب الروسية الأوكرانية والظروف التشغيلية الصعبة.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، أن سعة الشحن الجوي ارتفعت  بنسبة 1.2% أعلى من المستويات المسجلة في مارس 2021 (+2.6% بالنسبة للعمليات العالمية)، ورغم كونها ضمن النطاقات الإيجابية، لكنها تمثّل تراجعاً ملحوظاً بالنسبة للزيادة بنسبة 11.2% على أساس سنوي المسجلة في فبراير الماضي. وشهدت قارتا آسيا وأوروبا مستويات التراجع الأعلى في السعة.

وأشار “أياتا”، إلى أن هناك عدة عوامل مهمة مؤثرة في البيئة التشغيلية لسوق الشحن الجوي العالمي، خلال الشهور الأخيرة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في تراجع سعة الشحن التي تخدم أوروبا بسبب وجود العديد من أبرز شركات الشحن الجوي في روسيا وأوكرانيا.

إضافة إلى أن العقوبات على روسيا سببت اضطرابات في عمليات التصنيع، وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد تشمل ارتفاع تكاليف الشحن، فيما تقلّصت طلبات التصدير الجديدة، التي تمثل مؤشراً رئيسياً للطلب على الشحن الجوي، في جميع الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة. 

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي يرصد طلبات التصدير الجديدة في جميع أنحاء العالم، إلى 48.2 في مارس، ما يمثل أدنى مستوياته منذ يوليو 2020، فيما واصلت حركة تجارة البضائع الدولية انخفاضها في عام 2022، حيث حقق الاقتصاد الصيني نمواً بطيئاً بسبب تدابير الإغلاق التي فرضتها أزمة كوفيد-19 مع غيرها من العوامل وتفاقمت اضطرابات سلسلة التوريد نتيجة الحرب في أوكرانيا.

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجو، إن أداء أسواق الشحن الجوي تعكس التطورات الاقتصادية العالمية، حيث انحدرت آفاق بيئة التداول في مارس، وأدت الحرب في أوكرانيا وانتشار متحور أوميكرون في آسيا عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم اضطرابات سلسلة التوريد وازدياد الضغط التضخمي، والتي قادت مجتمعة إلى تراجع حركة الشحن عن العام الماضي، بما يشمل الشحن الجوي. 

واعتبر والش، أن انتهاء الحرب في أوكرانيا سوف يساهم في تعديل سياسة كوفيد-19 بالصين بقوة في تخفيف الصعوبات التي يعاني منها القطاع، مُشيرا إلى أنه يَصعُب حالياً توقع حدوث أيّ من الاحتمالين على المدى القصير، مما يجعلنا نتوقع تصاعد التحديات في قطاع الشحن الجوي تزامناً مع الانتعاش المتسارع في أسواق المسافرين.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا الشحن الجوي الحرب الروسية الأوكرانية متحور اوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ترشيحاتنا

كبير مستشاري المبعوث الأمريكي: نقدر إعلان الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص

شكلت سحابة سامة.. روسيا: أوكرانيا فجرت قذيفة تحتوي على طن نترات أمونيوم

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

افتتاح أعمال الجمعية العامة لكنائس الشرق الأوسط بوادي النطرون.. صور

التراث المعماري والأدلة البردية والأثرية| معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر.. الأربعاء

الحكومة: إعفاءات ضريبية مؤقتة للصناعات بالمدن الجديدة والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

فيديو

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ