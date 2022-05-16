عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب 8400 عمود

حياة كريمة..إضاءة الطريق السياحي لآثار تل العمارنة بدير مواس فى المنيا

إنارة الطريق السياحي
إنارة الطريق السياحي بتل العمارنه

قامت الأجهزة التنفيذيه بالمنيا باضاءة الطريق السياحي المؤدي إلى منطقة اثار تل العمارنة مركز ديرمواس جنوب المحافظة ضمن دعم الانارة العامة والتي تعد احد محاور مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقري مركز ديرمواس وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء  اسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد ابوزيد واشراف عامر طه رئيس المركز ومتابعة احمد ثابت رئيس مجلس قروي تل بني عمران لما تمثله منطقة آثار تل العمارنه من قيمة اثرية وتاريخية ومقصد هاما للسائحين من جميع بلدان العالم .

فقد تم دعم الانارة العامة لرفع شبكة الكهرباء بقري مركز ديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة وتم تركيب 8400  عمود وعدد من المحولات بدائرة مركز ديرمواس وتوزيعها وتركيبها وفقا لاحتياجات كل قرية بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بهدف رفع كفاءة شبكة الكهرباء.

وفي سياق متصل تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" بمركز أبو قرقاص والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، والتأكد من الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

تفقد المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بقرية بنى حسن الشروق، بطاقة 10 آلاف متر مكعب وبتكلفة تقديرية تصل إلى 240 مليون جنيه وتخدم 3 قرى وهى ( الشيخ تمى – بنى حسن الشروق – شيبة) وتوابعها.

كما تفقد  أعمال إنشاء محطة الرفع الرئيسية بقرية بنى حسن الشروق، وكذلك أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الديابة التابعة لمجلس قروى بنى حسن الشروق وتفقد الأعمال النهائية لإنشاء مدرسة بنى حسن الشروق الإعدادية المشتركة، وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب القرية كما تابع " القاضي" أعمال إنشاء مجمع الخدمات .

وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وبكفاءة عالية طبقا للمواصفات القياسية حتى تنال المشروعات رضا المواطنين المنياوى، موجها جميع الجهات المعنية بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم ومتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

التقي محافظ المنيا خلال جولته بالأهالي، حيث وجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للطفرة التي تحدثها مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

كهربا السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة مبادرة حياة كريمة محافظ المنيا تطوير قرى الريف اللواء اسامة القاضي للرئيس عبد الفتاح السيسي سائحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته في انتخابات نقابة العاملين بالجامعة

فحص 614 ألف تلميذ ابتدائي بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض التغذية

إقبال كبير بانتخابات النقابات العمالية في المنيا

حملة لتطهير المجاري المائية ورفع تراكمات القمامة بالمنيا

توريد 210 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ4 مراكز بالمنيا

ضبط 6 مخالفات خلال حملة تموينية بمركز أبو قرقاص في المنيا

محافظ المنيا: توريد 209 آلاف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية

ترشيحاتنا

كبير مستشاري المبعوث الأمريكي: نقدر إعلان الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص

شكلت سحابة سامة.. روسيا: أوكرانيا فجرت قذيفة تحتوي على طن نترات أمونيوم

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

افتتاح أعمال الجمعية العامة لكنائس الشرق الأوسط بوادي النطرون.. صور

التراث المعماري والأدلة البردية والأثرية| معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر.. الأربعاء

الحكومة: إعفاءات ضريبية مؤقتة للصناعات بالمدن الجديدة والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

فيديو

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ