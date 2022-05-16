حياة كريمة..إضاءة الطريق السياحي لآثار تل العمارنة بدير مواس فى المنيا

تركيب 8400 عمود

قامت الأجهزة التنفيذيه بالمنيا باضاءة الطريق السياحي المؤدي إلى منطقة اثار تل العمارنة مركز ديرمواس جنوب المحافظة ضمن دعم الانارة العامة والتي تعد احد محاور مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقري مركز ديرمواس وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد ابوزيد واشراف عامر طه رئيس المركز ومتابعة احمد ثابت رئيس مجلس قروي تل بني عمران لما تمثله منطقة آثار تل العمارنه من قيمة اثرية وتاريخية ومقصد هاما للسائحين من جميع بلدان العالم .

فقد تم دعم الانارة العامة لرفع شبكة الكهرباء بقري مركز ديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة وتم تركيب 8400 عمود وعدد من المحولات بدائرة مركز ديرمواس وتوزيعها وتركيبها وفقا لاحتياجات كل قرية بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بهدف رفع كفاءة شبكة الكهرباء.

وفي سياق متصل تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" بمركز أبو قرقاص والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري، لتوصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، والتأكد من الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

تفقد المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بقرية بنى حسن الشروق، بطاقة 10 آلاف متر مكعب وبتكلفة تقديرية تصل إلى 240 مليون جنيه وتخدم 3 قرى وهى ( الشيخ تمى – بنى حسن الشروق – شيبة) وتوابعها.

كما تفقد أعمال إنشاء محطة الرفع الرئيسية بقرية بنى حسن الشروق، وكذلك أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الديابة التابعة لمجلس قروى بنى حسن الشروق وتفقد الأعمال النهائية لإنشاء مدرسة بنى حسن الشروق الإعدادية المشتركة، وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب القرية كما تابع " القاضي" أعمال إنشاء مجمع الخدمات .

وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وبكفاءة عالية طبقا للمواصفات القياسية حتى تنال المشروعات رضا المواطنين المنياوى، موجها جميع الجهات المعنية بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم ومتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

التقي محافظ المنيا خلال جولته بالأهالي، حيث وجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للطفرة التي تحدثها مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.