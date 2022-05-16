رئيس جامعة عين شمس يقدم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد

قدم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونعت أسرة جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تنعي ببالغ الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم العائلة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة في بيان وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة (13 مايور 2022).

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن البيان "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".

وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

وأصبح الشيخ خليفة، الذي ولد في عام 1948، حاكما لأبوظبي عام 2004 وتولى أيضا رئاسة الدولة.