عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يقدم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد

الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

قدم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 

txt

خبير: الدروس الخصوصية سرطان منتشر في جسد التعليم

txt

لطلاب حقوق عين شمس.. فيديو توضيحي لطريقة الإجابة بنظام bubble sheet

ونعت أسرة جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تنعي ببالغ الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم العائلة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في  الإمارات العربية المتحدة  في بيان وفاة رئيس الدولة الشيخ  خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة (13 مايور 2022).

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن البيان "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".

وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

وأصبح الشيخ خليفة، الذي ولد في عام 1948، حاكما لأبوظبي عام 2004 وتولى أيضا رئاسة الدولة.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات أسرة جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

موضوعات متعلقة

كونفشيوس عين شمس يحصد المركز الأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية

تباين آراء طلاب الصف الثاني الثانوي حول عقد الامتحانات إلكترونيا وورقيا

تعرف على أهداف المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد

خبير تربوي يطالب بضرورة إعادة النظر إلى جاهزية البنية التكنولوجية بمنظومة التعليم

ترشيحاتنا

كبير مستشاري المبعوث الأمريكي: نقدر إعلان الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص

شكلت سحابة سامة.. روسيا: أوكرانيا فجرت قذيفة تحتوي على طن نترات أمونيوم

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

افتتاح أعمال الجمعية العامة لكنائس الشرق الأوسط بوادي النطرون.. صور

التراث المعماري والأدلة البردية والأثرية| معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر.. الأربعاء

الحكومة: إعفاءات ضريبية مؤقتة للصناعات بالمدن الجديدة والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

فيديو

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ