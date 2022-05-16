أحمد موسى: فوز الأهلي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة بشرة خير

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي لتتويجه ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة على حساب الترجي التونسي، اليوم الإثنين، معلقا إنها بشرة خير قبل مباراة النهائي ببطولة أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الوداد في المغرب في 30 مايو الجاري.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي بطل إفريقيا للكرة الطائرة بعدما قدم مباراة قوية أمام الترجي.

وأوضح أحمد موسى، أن لاعبي الأهلي حققوا فوزا كبيرا ليصبحوا أبطال إفريقيا في الكرة الطائرة، أمام الجماهير التونسية وعلى ملاعب تونس.

وأضاف أحمد موسى: “مبروك للكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الإدارة وجماهير القلعة الحمراء، على بطولة جديدة وتضاف لـ 15 بطولة سابقة.. الأهلي يتربع على عرش إفريقيا بلا منافس”.



فيما حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية على حساب الترجي التونسي.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي «رجال طائرة الأهلي» على مدار البطولة، خاصة المباراة الختامية التي انتهت منذ قليل وبذل فيها جميع عناصر الفريق جهودًا كبيرة، واستحقوا اللقب عن جدارة.