هي تستطيع.. تجارة حلوان تنظم المهرجان الرياضي لطالبات الجامعة

نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ندوة “هي تستطيع” في إطار فعاليات المهرجان الرياضي لطالبات الجامعة بقاعة الدكتور حسن حسني، الذي تنظمه الكلية، بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع رعاية الشباب بالجامعة، واتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بالصالة المغطاة.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وتحدث في الندوة الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مقرر مناوب للمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ومستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسفيرة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية الأفريقية.

افتتح الندوة الدكتور ممدوح مهدي ، مؤكداً أن المهرجان الرياضي جاء لتشجيع السيدات على المشاركة الرياضية، وخلال كلمته قال عظيمات مصر هن الأم و الأخت والزوجة والابنة وهي قادرة على تمكين نفسها بالأداء والجهد والعمل والمثابرة، حاضرة دائماً ثابتة نحو تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً، نالت استحقاقات عظيمة سجلها التاريخ فهي بطلة دائماً، حيث يمكنها تكوينها الفسيولوجي من أداء العديد من المهام في آنٍ واحد، وثمن جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما اسهم بدوره في زيادة مقاعدها بالبرلمان وتحملها العديد من الحقائب الوزارية، ومنحها كافة حقوقها، وتقلدها المناصب القيادية، مما أدى لاشادات دولية واسعه بدور الدولة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة بجامعة حلوان فهناك نائبة لرئيس الجامعة كما أن هناك العديد من العميدات ووكيلات الكليات وعضوات هيئة التدريس بالإضافة لأن اتحاد الطلاب يشتمل على العديد من الطالبات، وطالبات جامعة حلوان يشرفنها في مختلف المحافل العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية أن هي تستطيع منذ قديم الأزل ، والسيدة الريفية تستطيع وترعى أسرتها وتساعد زوجها في الحقل، والمرأة البسيطة تعول أسرتها بجد ومثابرة، وأضافت سيادتها أنه سبحانه وتعالى حبى المرأة بالعديد من السمات مثل التحمل والصبر والجلد وإدارة المعاملات وتعدد المهام والحنان والعطف وغيرها، فهي ناجحة في عملها وأسرتها، وفي نفس السياق أكدت سيادتها أن الدولة المصرية العظيمة تساعد وتسن القوانين لصالح المرأة، ولكن المرأة هي من تعمل على انجاح المجتمع من خلال دورها الإيجابي الفعال وعملها وجدها، وفي ختام كلمتها قدمت الشكر للمجلس القومي للمرأة لإعطاء فرصة ثرية للطالبات بالتعاون مع الجامعة.

رحبت الدكتورة أماني فاخر بالسادة الضيوف من المجلس القومي للمرأة ومؤسسة المرأة المصرية الأفريقية، وأوضحت أن الإنجازات التي حققتها المرأة منذ إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن المرأة شريك رئيسي في التنمية المستدامة غير مسبوقة، لتصبح نساء مصر عظيمات مصر، وجاء اختيار الكلية لعمل مهرجان رياضي يشتمل على رياضات مختلفة تقل المشاركة النسائية بها مثل كرة القدم والشطرنج لإثبات أن المرأة قادرة ، وضربت عميدة الكلية مثالاً بنماذج نسائية يحتذى بها منها الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ليس فقط لتقلدها منصب نائب رئيس الجامعة، وإنما لتحقيق قطاع الدراسات العليا انجازات في مجال البحث العلمي في عهدها .

أوضحت الدكتورة جيهان رجب أن المرأة قفزت قفزات متتالية وحققت مكاسب غير مسبوقة وتقلدت أعلى المناصب، كما أوضحت مهام المجلس القومي للمرأة من اقتراح سياسة عامة للمجتمع في تمكين المرأة ووضع خطة قومية لمواجهة مشكلاتها والنهوض بأوضاع المرأة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في موضوعات المرأة والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بها وتقديم الدورات التدريبية في هذا المجال.

أعربت السفيرة نجوى إبراهيم عن سعادتها بتواجدها في رحاب جامعة حلوان، موجهة كلمة للمرأة أنتي الأفق الذي تشرق منه شمس القوة والسعادة في الكون، نجحتي في حقول الحياة كافة لكي مني وسام على صدرك أيتها المرأة المكافحة، كما عرضت نماذج متعددة لنساء مصريات ناجحات في مجال الفضاء والفنون والرياضة .

وفي ختام الحفل تم تقديم فقرة شعر، وتقديم دروع كلية التجارة وإدارة الأعمال الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميدات الكليات وضيوف الندوة والمتحدثات بالندوة.