نانسي صلاح: شكرت ربنا بعد دوري بمسلسل انحراف

قالت الفنانة نانسي صلاح، انها وجدت صعوبة في سيناريو مسلسل انحراف، لأن شخصية هدير التي قدمتها تقوم بمشهد قتل أطفالها رغما عنها.

وأضافت نانسي صلاح خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إنها أثناء تصوير مشهد القتل قالت للمخرج رؤوف عبد العزيز: «حرام دي نايمة»، مؤكدة أنها شخصية تعشق الأطفال كثيرا.



وتابعت نانسي صلاح، أنها أحبت شخصية هدير، وشكرت الله تعالى على هذا العمل، وعلقت: «شكرت ربنا وصليت ركعتين شكر»، لافتة إلى أن الدور كان تحدي بالنسبة لها لأنها كانت تلعب دور أخر يتسم بالشر في مسلسل أخر خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت نانسي صلاح، أنها كانت حريصة على تقديم الدور كما هو مكتوب، لذلك حظت الشخصية على تعاطف المشاهدين، في حين أن شخصيات أخرى كانت تتسم بالشر، مؤكدة أن هذا هو دور الممثل بأن يمزج الخير والشر في أعماله ولا يظهر بشخصيته الحقيقية.

صناع مسلسل انحراف في ضيافة صدى البلد

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة الجمعة 22 أبريل، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي لعام 2022.

وحضر المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل إسلام غنيم، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.