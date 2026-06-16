طارق رضوان: نشر ثقافة حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور النائب ياسر الهضيبي وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، والنائبة السفيرة نائلة جبر، والنائب جرجس لاوندي، والنائبتين مريانا عبد الشهيد وروان النحاس، وذلك لاستعراض جهود الهيئة العامة للاستعلامات في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم الوعي المجتمعي بقيم المواطنة والمساواة والحقوق، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع، قدم السفير علاء يوسف عرضًا شاملًا حول الدور الذي تقوم به الهيئة في ترسيخ الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدًا أن الهيئة تنطلق من رؤية وطنية شاملة تعتبر أن بناء الوعي المجتمعي الرشيد يمثل الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات الوطنية، وذلك اتساقًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول البرامج والأنشطة التي تنفذها الهيئة من خلال مراكز الإعلام الداخلي المنتشرة بمختلف المحافظات، والتي تستهدف تحويل مفاهيم حقوق الإنسان إلى ممارسات وسلوكيات مجتمعية تعزز قيم المواطنة وقبول الآخر والتلاحم الوطني، فضلًا عن مواكبة المبادرات الرئاسية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرتا «حياة كريمة» و«بداية».

كما تناول العرض الدور الذي يقوم به الموقع الإلكتروني للهيئة باعتباره منصة معرفية تتيح للمواطنين والباحثين الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبراز التطورات التشريعية والإصلاحات القانونية والتنفيذية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

واستعرض السفير علاء يوسف الجهود البحثية والتوثيقية للهيئة من خلال إصدار الدورية العلمية المحكمة «دراسات في حقوق الإنسان»، فضلًا عن إتاحة نصوص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللغتين العربية والإنجليزية عبر المنصات الرقمية للهيئة، بما يسهم في توسيع دائرة المعرفة المجتمعية بأهداف الاستراتيجية وآليات تنفيذها.

كما ناقشت اللجنة دور المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع وسائل الإعلام الدولية وتزويدها بالمعلومات والبيانات الموثقة حول مختلف القضايا المصرية، إلى جانب جهود الهيئة في متابعة ورصد ما يُنشر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والرد على ما قد يتضمنه من معلومات غير دقيقة استنادًا إلى الحقائق والبيانات الرسمية.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة في إبراز ما تحقق في ملفات الحريات الدينية وترسيخ مبدأ المواطنة، وقضايا تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والتعريف بالجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة.

وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والسفير علاء يوسف، حيث طرح النواب عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآليات عمل الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة المعلومات المغلوطة وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والرأي العام، فيما قدم رئيس الهيئة ردودًا وافية استعرض خلالها رؤية الهيئة وخططها المستقبلية لتطوير أدوات التوعية والتواصل الإعلامي.

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب طارق رضوان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي يمثلان أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات في هذا المجال، وبجهودها في تقديم المعلومات الدقيقة وتعزيز التواصل مع الرأي العام المحلي والدولي. كما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لما عرضه السفير علاء يوسف من رؤى وأفكار عكست خبرته الدبلوماسية والإعلامية، وإسهام الهيئة في دعم جهود الدولة المصرية لترسيخ قيم المواطنة والحقوق والحريات.

