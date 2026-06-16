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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس والغرامة حتى 500 ألف جنيه.. عقوبات صارمة لعبث البيانات الإلكترونية

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
محمد الشعراوي

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات مشددة لمواجهة الاعتداء على البيانات والنظم الإلكترونية، في إطار حماية البنية الرقمية للدولة وضمان سلامة المعلومات من أي محاولات للإتلاف أو التلاعب أو التعطيل.

وعاقبت المادة 17 على جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا، متعمدًا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.

جرائم الإنترنت في القانون

وبحسب المادة (9) من قانون جرائم الإنترنت، فإن المنع من السفر يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامّين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنية المعلومات الاعتداء على البيانات جرائم الإنترنت

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