شام الذهبي بصحبة شقيقيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

نشرت شام الذهبي، ابنه الفنانة أصالة، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت شام الذهبي بصحبه شقيقيها من داخل المنزل، وعلقت علي الصورة كاتبة: “عالمي”.

وهنأت شام الذهبي والدتها أصالة بعيد ميلادها، ونشرت صورا تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت شام الذهبي قائلة: "انتي الحياة اللي بعيش من خلالها. انتي سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا. قوتك اللي قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح. شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة وتخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد وتتسامحي مع القسوة والظلم البشري الشرير؟".

وتابعت: “هي محبة وطهارة غير إنسانية. لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة أنتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة اللي واجهت كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار. الدعاء اللي بدعيه كل يوم أن يجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا.. بعشقك كلمة صغيرة كتييير.. أنا كلي حب وكلي ملكك. كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة”.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة نصري، ردت على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، والتي تطرقت إلى طلاقها من زوجها فائق حسن، ولكن بطريقتها الخاصة.

ولم تقم أصالة بنفي شائعات طلاقها بشكل مباشر، ولكنها قامت بمغازلة زوجها عبر “تويتر”، حيث شاركت منشوره، الذي قال فيه لها: «أجمل الأمنيات أنتِ.. أستميحكِ عشقا أقبل يديك وأجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي يا روعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة، يا طعم المودة ورائحة الرضا، أغرس في أرضك آلاف الابتهالات لأتقرب بكِ إليك.. سبحان الذي أبدعك من رحيق الجمال وأضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني أصالة معنى وحقيقة».

بينما قامت أصالة بالرد على رسالة زوجها الرومانسية، قائلة له: «يا أطيب وأرقّ قلب بالدّنيي جوزي حبيبي يسعد صباحك قد ما أسعدتني وغيّرت حياتي وبدّلت أحوالي وطمنتني منّ دنيي كانت صعبة صارت سهلة صارت حلوة.. #شكرا عنوان والشرح عن امتناني لاهتمامك بيطول.. يا دنيتي الحلوة».