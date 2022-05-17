توريد 143717 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.



وبلغ إجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٥/١٧م (١٤٣٧١٧) طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ١٥٦٧٩ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب ٣٤٤٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٧٣٧٤٠ طن قمح.

وتضم اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من الثلاثاء ٤/٢٦ وحتى نهاية موسم القمح المحلي ٢٠٢٢.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام.

كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.