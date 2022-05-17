ميسي يخطط لشراء 35% من أسهم إنتر ميامي واللعب في صفوفه

يخطط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لشراء 35 % من أسهم نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يتولى رئاسته ديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية.

وذكر أليكس كاندال العامل بقناة “دايركت سبورتس” الأمريكية، أن ميسي يخطط لشراء 35 % من أسهم نادي إنتر ميابي .

وأضاف كاندال، أن ميسي سينضم إلى صفوف إنتر ميامي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم المقبل.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وتوج ميسي، مع باريس سان جيرمان “مؤخرا” بلقب الدوري الفرنسي “ليج 1”.

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان:

لعب ميسي 25 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 13 آخرين.

شارك ميسي، في مباراة في كأس فرنسا، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وخاض ميسي 7 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 5 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ليونيل ميسي 60 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.