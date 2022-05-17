عميدة كلية البنات عين شمس: افتتاح المكتبة الرقمية الجديدة قريبا

تسعي الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية إلى مساعدة المستفيدين على تخطي أي عقبات يضعها تفجر المعلومات في طريقهم، ولذلك أطلقت جامعة عين شمس خدمة المكتبة الرقمية، وهي خدمة تواصل بجميع طلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وجمعية اعضاء المكتبة الرقمية بكل فروع مكتبات كليات جامعة عين شمس.

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس عن قرب افتتاح المكتبة الرقمية الجديدة بالكلية وإطلاق صفحة "فيسبوك" لهذه المكتبة الجديدة علي موقع الكلية.

وأكدت عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس أن ذلك يأتي في إطار خدمة جديدة تطلقها الكلية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث ومساهمة من الكلية لخدمة اعضاء هيئه التدريس والباحثين في مصر والخارج ونظرا لما تحتويه هذه المكتبة من كتب قديمة ونادرة وحديثة في كافه تخصصات الكلية.

وأشارت "يوسف"، إلى أن علوم اللغة باتت ترتبط ارتباطًا وثيقا بالتكنولوجيا الرقمية من خلال العديد من التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بناء قواعد البيانات، إضافة الى أن المنصات الرقمية صارت إحدى الأدوات المهمة في عرض المحتوي العلمي بالسرد الرقمي والنص الرقمي.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف، أن هذه المكتبة العريقة سوف يتم تفعيل الرابط الخاص بها على موقع الكلية والمكتبة تضم آلالاف من الكتب التي سوف تعد حلقه وصل مابين الباحثين في مصر والخارج لتسهيل مهمتهم في الحصول على المعلومات البحثية في كافة المجالات التي تضمها الكلية في الآداب والعلوم والتربية وأيضا المهتمين بالبحوث والثقافة والعلوم المختلفة.

وتأتي أهداف المكتبة الرقمية الجديدة بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس:

بدء فهرس موحد لمقتنيات المكتبات.

الإعتماد على المعايير العالمية في إجراءات العمل.

الارتقاء بمستوى الحفظ المناسب و الصيانة اللازمة لمقتنيات المكتبة الرقمية.

نظام آليا لإدارة المكتبة (نظام المستقبل للمكتبات) يحقق مواصفات النظم العالمية لإدارة المكتبات.

ميكنة إجراءات لتسهيل لخدمة الطلاب اعضاء هيئه التدريس والباحثين في مصر والخارج في الحصول على المعلومات البحثية في كافة المجالات التي تضمها الكلية في الآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس.