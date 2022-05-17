مجلس النواب والوكيل والأمين العام يتقدمون بالعزاء لرئيس الأعلى للإعلام في وفاة الكاتب صلاح منتصر

تقدم رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي بخالص العزاء إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر في وفاة المغفور له بإذن الله الصحفي القدير صلاح منتصر.



كما تقدم بواجب العزاء أيضا كلا من وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع.



وانتقل الكاتب الكبير إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء طويلة من العمل في حقل صاحبة الجلالة ،قدم فيها نموذجا مشرفا للصدق في التناول الإعلامي المستنير الذي يدرك عظم مسئولية القلم.



واتسم عطاء الفقيد الراحل بصدق الخبر والتحليل السياسي المحايد ، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال وقاد العديد من الحملات الإعلامية المؤثرة في الجماهير.

المكتبة

تغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه والأسرة الصحفية وتلاميذه صبر المؤمنين