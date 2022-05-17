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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة جامعة حلوان.. بحث جديد عن علاج فيروس كورونا

صدى البلد

نشرت مجلة Arab journal of Gastroenterology بحثا علميا عن أول دراسة عشوائية منضبطة لدراسة فاعلية استخدام أحد أدوية علاج فيروس سي (عقار سوفوسبوفير/ليديباسفير) وعقار نيتازوكسانيد في علاج فيروس كوفيد-١٩.

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تم إجراء الدراسة في عدد من المستشفيات الجامعية التابعة لجامعات حلوان وأسيوط وطنطا، بإشراف من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبمشاركة فريق علمي من جامعة حلوان يضم الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، الدكتور أحمد الشافعى بقسم الأمراض المتوطنة، الدكتور حمدى سيد بقسم الأمراض المتوطنة، الدكتور محمد بدر بقسم طب الحالات الحرجة، الدكتور أحمد شمس الدين بقسم طب الحالات الحرجة، الدكتورة الشيماء عصيمي بقسم طب الحالات الحرجة،  بالإضافة لفرق بحثية من جامعات أسيوط والمنوفية وطنطا، وبمنحة مقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك نخبة من العلماء العظماء الذين لم يتوانوا عن العمل في عدة اتجاهات خاصة فى مجال البحث العلمي، مشيرا إلي أن الجامعة تساهم فى دعم  الباحثين والعلماء حيث اتخذت الجامعة مؤخراً العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمه والارتقاء به.

كما أشارت  الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث، إلى أن البحث العلمي أهم مرتكزات التنمية ومقومات نجاحها وقدرتها على تحقيق الاستدامة، وأن البحث العلمى هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، ومن خلاله تنطلق مشاريع التنمية بكافة قطاعاتها المختلفة. 

أشار الدكتور محمد القصاص  رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، والباحث الرئيسي في الدراسة ان الدراسة قيمت فعالية استخدام هذه العقاقير بالمقارنة بالأدوية الأخرى المستخدمة كعلاج لعدوى كوفيد-١٩ طبقاً لبروتوكول العلاج المتبع بوزارة الصحة المصرية في ١٩٠ مريض مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأماني المرضى المشاركين قبل وأثناء وبعد إجراء الدراسة.

وأثبتت الدراسة ان المرضى الذين يتناولون عقار سوفوسبوفير/ليديباسفير و عقار نيتازوكسانيد يتعافون بشكل أسرع من غيرهم (تصبح مسحة كورونا سلبية بشكل أسرع). كما لم تسجل الدراسة حدوث مضاعفات من استخدام هذه العقاقير أثناء الدراسة، ويعد عقار سوفوسبوفير/ليديباسفير من أشهر العقاقير المستخدمة كعلاج لفيروس سي و التي تتمتع بفعالية و معدل أمان عال، كما يستخدم عقار نيتازوكسانيد كعلاج للطفيليات و يستخدم كذلك كعلاج لكثير من الأمراض الفيروسية مثل الانفلونزا والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وغيرها.

يمكن قراءة البحث والتحميل من خلال الرابط التالى 

بحث جديد عن علاج الكوفيد
بحث جديد عن علاج الكوفيد
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