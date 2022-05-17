حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

قد تتسبب البعض في احداث كارثة دون ان يدري كما حدث مع سيدة بريطانية فبينما هي تطهو شرائح لحم وتخرج في بث مباشرة لشرح طريقة الاعداد فاذ بها تسبب في كارثة وتحرق مطبخها.

سيدة تحرق مطبخها على الهواء

شهد الإنترنت لحظات تحبس الأنفاس مؤخرًا بعدما تسببت امرأة في حريق كبير داخل مطبخها أثناء تصوير بث مباشر لجلسة طهي.

ظهرت «كيلي كارون» في بث مباشر توضح لمتابعيها طريقة طهي شريحة لحم عندما اشتعلت النيران فجأة في مقلاة مليئة بالزيت، وتصاعدت الأمور بشكل سيئ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.