التنمية الصناعية: الاتفاق مع محافظة البحيرة لتوفير مقر لخدمة المستثمرين

قال اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة، إن يتم التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيادة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة والتيسير على المستثمرين والمتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات للتوسع فى المشروعات على أرض البحيرة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء المحافظ اليوم مع كل من اللواء محمد سليم مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتطوير الفروع واللواء حسن الورواري مدير عام هيئة التنمية الصناعية بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس سمير قاسم عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة رئيس مجموعة المستثمرين بالمنطقة الصناعية النسيجية بالبحيرة .

بحث اللقاء، سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة ودفع عجلة الاستثمار على أرض البحيرة وتذليل أي عقبات، والاتفاق على توفير مقر لخدمة مستثمري البحيرة كون المقر الحالي موجود بمحافظة الاسكندرية ويخدم ثلاث محافظات الامر الذي سيسهم في تقليل الوقت ومساعدة المتقدمين فى نهو كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن البحيرة تعد من اكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز.