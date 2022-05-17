قوة تحقيق الاستدامة.. تفاصيل احتفال مكتبة الإسكندرية باليوم العالمي للمتاحف

يحتفل متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي باليوم العالمي للمتاحف، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

ويأتي الاحتفال يوم الأربعاء، 18 مايو 2022 بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الفرنكوفونية، من الساعة 10.00 صباحًا إلى الساعة 3.00 عصرًا. وموضوع الاحتفالية هذا العام «قوة تحقيق الاستدامة»؛ التي تشمل تعزيز دائرة الاقتصاد الاجتماعي، ونشر المعلومات العلمية حول التحديات البيئية، وكذلك الابتكار في مجال التطبيقات الرقمية المساعدة.

ويذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمتاحف في الثامن عشر من مايو من كل عام، تأكيدًا لأهمية المتاحف ودورها في حفظ التراث، واستحضار التاريخ، ونشر الثقافة والتذوق الفني، فضلاً عن دورها التعليمي، وأهميتها كأحد عوامل الجذب السياحي.

وسيقدم متحف الآثار مجموعة من الورش التي تتفق وموضوع هذا العام؛ وتشمل صناعة الفخار باستخدام العجلة الفخارية، وصناعة النسيج باستخدام النول والخوص، وإعادة التدوير لبعض الأشياء المستخدمة يوميًّا، واستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى عرض تقديمي عن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ورسالة ورؤية المتحف من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة.