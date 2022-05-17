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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما الفرق بين التفسير والتأويل والسر في خواطر الشعراوي؟.. خالد الجندي يرد

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، الفرق بين مصطلح التفسير ومصطلح التأويل لمعاني آيات القرآن الكريم.

وقال الشيخ خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الشيخ الشعراوي لما سمى تفسيره للقرآن بلفظ "خواطر" فهو يقصد أنه لا يعلم مراد الله حقيقة إلا الله.

وأضاف ، أن كل أهل التفسير والعلماء الذين فسروا القرآن ، يختمون تفسيرهم للنص بجملة "والله أعلم"

تفسير "المنتخب"

 

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النعم التي أنعم بها الله علي عباده، والتي ساقها إلى الناس أجمعين وأعظم عطية منحنا الله عز وجل، فيها الرحمة والنور والهداية والبركة والإحسان والتي سنظل نحمد الله عليها إلى يوم الدين.

وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"،  أنه جلب نسخة من تفسير المنتخب وعرضها على الهواء، مشيراً إلى أن  تفسير "المنتخب"، الذى أعده المجلس الأعلى للشئون الإعلامية وقامت وزارة الأوقاف بترجمته لعدة لغات يعد غاية في السهولة والبساطة لفهم تفسير آيات القرآن الكريم.

 

هل يتطور تفسير القرآن بتطور الزمن؟


تلقى الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز تفسير القرآن بالرأي؟ وهل يتطور هذا التفسير بتطور الزمن؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن القرآن لا تنتهى عجائبه فيجوز تفسيره بكل وجه ما دام تفسيرا تحت ظلال القواعد العامة للشريعة الإسلامية.

وأضاف علي جمعة أن القرآن مفهومه يرقى مع مفهوم الأسقف المعرفية للزمان، فعندما كان يسمع أحدهم قوله تعالى “وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا” كان يحملها على الحركة الظاهرية المرئية لدى الجميع، وأن الشمس تتحرك من المشرق وتذهب إلى المغرب.


وتابع علي جمعة: ولكن مع تقدم العلوم الهندسية أو اطلاع البشر على العلوم الهندسية -لأنها علوم قديمة عند اليونان وغيرهم-، عرفوا أن الشمس ثابتة فى مكانها وأن الأرض هى التى تدور حول نفسها وعلى محور معين، بحيث إن النظر يؤكد أن الحركة الظاهرية كالحركة الحقيقية.

واستطرد: ولكنهم اكتشفوا فى ذات الوقت مع السقف المعرفى أن الشمس تجري وأنها تتجه نحو نجم فيجا 13 ميلا فى الثانية ، فالشمس تجرى أيضا ولمستقر لها وستصطدم فى نجم فيجا فى يوم من الأيام.

وأشار علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك إلى أنه أكتشف بعد ذلك أن الشمس لها 14 حركة منها حركة حولا نفسها ومنها حركة فى المجرة ومنها حركة نحو ذلك النجم فيجا، فالشمس تجرى أيضا وهكذا.

وأكد أنه بناء على ما سبق أن معنى “وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا” اتسع من الشروق والغروب إلى هذا المعنى الواسع الذى فيه تلك الحركات، فتطور تفسير القرآن بتطور الزمن.

 

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