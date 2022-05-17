عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 7 رءوس ماشية وأغنام وماعز في حريق بـ4 حظائر بأسيوط.. صور

حريق حظيرة ماشية
حريق حظيرة ماشية بقرية دوينة بأسيوط

اندلع حريقين ب4 حظائر مواشي بقريتي المندرة بمركز ديروط و دوينة بمركز أبوتيج في أسيوط مما أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية وعدد من الأغنام والماعز دون وقوع خسائر بشرية. 

بالأسماء.. إصابة 7أشخاص في حريق شركة مستلزمات زراعية بالبحيرة ..شاهد

بينهم 10 أطفال.. تسمم 17 شخصا من أسرتين إثر تناولهم البطيخ بأسيوط


تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارين منفصلين بنشوب حريقين ب4 حظائر ماشية بمركزي ديروط وأبوتيج ونفوق ماشية واغنام وماعز. 
حيث تلقت بلاغ بنشوب حريق ب 3 حظائر بقرية المندرة بمركز ديروط ملك "محمد. ش. ع" و " خلف. م. ش" و " بسيم. م. ع" واسفر عن نفوق 7 رؤوس ابقار وعجول وعدد من الأغنام والماعز. 
فيما تلقت المديرية إخطار من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف للسيطرة على الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين نشوب حريق حوش مواشى ملك "عمر.ع" و"ياسر.ع" وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

IMG-20220517-WA0067
IMG-20220517-WA0067
IMG-20220517-WA0083
IMG-20220517-WA0083
IMG-20220517-WA0066
IMG-20220517-WA0066
IMG-20220517-WA0068
IMG-20220517-WA0068
أسيوط اخبار اسيوط حريق أسيوط حريق حظائر ماشية نفوق ٧ مواشى امن اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-5-2022

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

موضوعات متعلقة

التحقيق فى نشوب حريق داخل أرض زراعية بمحصول قمح بالقليوبية

إصابة شخصين فى حريق أرض زراعية بكفر شكر بالقليوبية

ترشيحاتنا

تامر أمين: النيش وغرفة الأطفال إرهاق على العريس قبل الزواج

النقل: أقل مرتب بشركة القطار الخفيف 3 آلاف جنيه..ويصل إلى 20 ألفا

إحالة حمزة زوبع و16 آخرين للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة.. خاص

التموين:احتياطي مصر من القمح يكفي4 شهور ولدينا اكتفاء من الدواجن والأرز.. فيديو

كامل الوزير: مفيش حد هيشتري شركاتنا ويتحكم في المصريين

الديهي: قرار أمريكا برفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب سقطة ستدفع ثمنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية.. فيديو جراف

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم .. إليك طرق طبيعية لعلاجه

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ