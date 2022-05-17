نفوق 7 رءوس ماشية وأغنام وماعز في حريق بـ4 حظائر بأسيوط.. صور

اندلع حريقين ب4 حظائر مواشي بقريتي المندرة بمركز ديروط و دوينة بمركز أبوتيج في أسيوط مما أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية وعدد من الأغنام والماعز دون وقوع خسائر بشرية.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارين منفصلين بنشوب حريقين ب4 حظائر ماشية بمركزي ديروط وأبوتيج ونفوق ماشية واغنام وماعز.

حيث تلقت بلاغ بنشوب حريق ب 3 حظائر بقرية المندرة بمركز ديروط ملك "محمد. ش. ع" و " خلف. م. ش" و " بسيم. م. ع" واسفر عن نفوق 7 رؤوس ابقار وعجول وعدد من الأغنام والماعز.

فيما تلقت المديرية إخطار من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف للسيطرة على الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين نشوب حريق حوش مواشى ملك "عمر.ع" و"ياسر.ع" وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

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