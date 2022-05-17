بينهم 10 أطفال.. تسمم 17 شخصا من أسرتين إثر تناولهم البطيخ بأسيوط

أصيب 17 شخصا بينهم 10 أطفال من أسرتين بتسمم إثر تناولهم وجبة بطيخ بقرية المعابدة بمركز أبنوب في أسيوط .

تلقت رئاسة مركز ومدينة أبنوب بأسيوط إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لقرية المعابدة بمركز أبنوب بإصابة 17 شخصا من أسرتين بتسمم ونقلهم إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج .

انتقل المهندس تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب الى المستشفى واطمئن على توفير الرعاية الصحية للمصابين وتحسن حالتهم بعد إجراء الإسعافات الأولية.

وقال رئيس مركز ومدينة أبنوب إن المصابين من أسرتين وبلغ عددهم 17 شخصا من بينهم 10 أطفال تناولوا وجبة بطيخ وشعروا بعدها بإعياء شديد تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى أبنوب المركزي وتم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة وتم تحويل أحدهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتعافى باقي المصابين وتم خروجهم من المستشفى.

6a446340-31ee-4642-9406-c023f06a1cc9

c7350d49-fef7-4f6a-9b2a-52d23cbfdd64