عمرو دياب يستعد لطرح اللي يمشي يمشي

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "اللي يمشي يمشي" يوم الخميس المقبل عبر تطبيق أنغامي.

أغنية "اللي يمشي يمشي" كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع توما وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر عمرو دياب تريند تويتر أوائل الشهر الجاري بعد طرح أغنيته "هتدلع" والتي تعد أول تعاون بينه وبين أنغامي والأغنية كانت من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومن ناحية أخرى أحيا عمرو دياب 3 حفلات في موسم عيد الفطر الماضي في الامارات والكويت والسعودية وحقق نجاحا كبيرا.