دراسة جديدة تسعى لتحديد السبب الرئيسي لالتهاب الكبد الغامض للأطفال

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا بتحديث نصائحها الصحية في 11 مايو فيما يتعلق بالتحقيق في الانتشار العالمي الغامض لالتهاب الكبد عند الأطفال، وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن دراسة الحالات التي سيتم الانتهاء منها هذا الأسبوع يجب أن توفر مزيدًا من الوضوح إذا كان الفيروس الغدي أو كوفيد-19 مرتبطين بانتشار المرض الغامض.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” بدءت الدراسة منذ 5 مايو 2022، إذ تحقق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وشركاء الدولة في إصابة 109 طفل مصابين بالتهاب الكبد من أصل غير معروف في 25 ولاية ومدينة، وأكثر من نصفهم أثبتت إصابتهم بالفيروس الغدي مع دخول أكثر من 90٪ منهم المستشفى، و 14٪ من خلال عمليات زرع الكبد ، وخمسة وفيات ما زالت قيد التحقيق".

وما يقرب من 18 ٪ من الحالات في جميع أنحاء العالم كانت إيجابية أيضًا لـ كوفيد-19، وفقًا لتقرير “ميديكال إكسبريس” .

وقالت فيليبا إيستربروك، من برنامج التهاب الكبد العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية ، في مؤتمر صحفي: "الاهتمام الكبير خلال الأسبوع المقبل هو البحث في الاختبارات المصلية للتعرض السابق والإصابة بفيروس COVID" .

قال إيستربروك إنه خلال الأسبوع سيكون لدى المملكة المتحدة بيانات عن دراسة حالة تحكم تقارن ما إذا كان معدل اكتشاف الفيروس الغدي لدى الأطفال المصابين بالتهاب الكبد يختلف عن غيره من الأطفال في المستشفى الذين لا يعانون من مرض الكبد.

قال إيستربروك: “سيساعد ذلك حقًا في تحديد ما إذا كانت عدوى عرضية أو هناك سبب محتمل، وفي الوقت الحالي، تظل الفرضيات الرئيسية هي تلك التي تتضمن الفيروس الغدي، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا دور كوفيد-19 أيضًا، إما كعدوى مشتركة أو عدوى سابقة”.

وعن السؤال الأساسي الذي يسعى العلماء للتوصل إلى إجابته، هو ما إذا كان هناك نمط مميز في أمراض الكبد لدى هؤلاء المرضى، ويمكن رؤية مثل هذا النمط في المرحلة المتقدمة عند إجراء زراعة الكبد.

وقبل ذلك فإن حدوث تلف شديد للكبد لسبب غير المعروف، وقال الدكتور دانيال لوسي، أستاذ الطب في كلية دارتماوث جيزيل للطب: “إذا تم العثور على مثل هذا النمط من أمراض الكبد، فيمكن استخدامه للمساعدة في تحديد مسببات التهاب الكبد أو على الأقل متلازمة إكلينيكية مرضية موحدة في أسرع وقت ممكن”.

ونظرًا لاستخدام الفيروسات الغدية في بعض لقاحات كوفيد -19، اقترحت إحدى النظريات على وسائل التواصل الاجتماعي وجود صلة بين اللقاح وتفشي التهاب الكبد في المملكة المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن معظم الحالات.

لكن هذه الفيروسات الغدية الموجودة في اللقاحات تعد ناقلات غير ضارة تم تعديلها بحيث لا يمكنها التكاثر أو التسبب في العدوى.