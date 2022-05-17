عبد المنعم سعيد: بؤر متطرفة تحاول إزعاج مصر بعد تصفية قيادات داعش

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن الإخوان والتنظيمات الارهابية أعادوا تنظيمهم مرة أخرى خاصة وأن العالم مشغول بأمور أخرى متعلقة بالمعركة ضد فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، قائلا: "الارهاب مثل الكورونا والحلول الجذرية ما زالت صعبة".

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك بؤر متطرفة حولنا بها إرهاب مثل الصومال وليبيا، وتوجد مليشيات تستمر وتحاول أن تزعج الحالة المصرية بعد أن تمت عمليات مطاردات وتصفية لقيادات داعش.

وتابع: "فى محاولة لتعطيل عملية التنمية والارهاب ولا ينبغي اطلاقا أن يوقف عملية التنمية والتعمير، والاخوان يروجون للغرب أنهم قوى معتدلة لكن في الواقع يولدون أجنحة بالغة العنف"، موضحا أن الحوار الوطني لا يهم الجماعات الارهابية وكل ما يهمهم توليد طاقات من العنف والتطرف والاخوان الان فى مرحلة الضعف ولذلك يروجون انهم يريدون الحوار.