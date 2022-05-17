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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

30 مايو.. أولى جلسات محاكمة 32 متهما في أحداث شغب السلام

صدى البلد

حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 30 مايو، لنظر أولي جلسات محاكمة 32 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ " أحداث شغب السلام "، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة بمجمع محاكم طرة.

وكانت جهات التحقيق احالت 32 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ "  أحداث شغب السلام " إلي محكمة الجنايات.

وتضم القضية كلا من محمد أحمد صالح خليل، وعاطل وعبد اللطيف محمد أبو الحسن علي، ومحمد أحمد محمد رشدي،  و أحمد عثمان محمد، وياسر سيد إبراهيم سيد، ومحمود عادل عبد العظيم سالم، ومحمد سمير فوزي عبد الفتاح، ومحمود محمد أبو سريع عبد الله، ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح إمام، وعمر عاطف مهدي علي، وحسين عبد المنعم حسين علي، و إسلام أحمد عبد الستار أحمد، وحسام محمد حسن علي، و حاتم علي السيد علي، وماجد حمدي عبد الله أحمد، وأحمد محمد مخيمر عثمان، وأحمد حسين جلال أبوزيد، ومصطفي حمدي إبراهيم محمد، وكريم محمد خميس علي، وعمرو محمد أحمد إسماعيل، ومحمد صبحي أنور غنيم ، ومحمد مصطفي محمد مصطفي، ومحمود مصطفي محمد مصطفي، ومحمد صلاح منصور إسماعيل، وكريم خالد أمين حسن، و كريم طه حسن محمد غالي، ومحمد عبد الحميد محمد إسماعيل.

وتضم القضية ايضا مصطفي كامل محمود كامل، و مصطفي حسين عبد النبي حسن، ومؤمن إبراهيم عبد اللاه، ومحمود سامي محمود عبد الجواد، ومحمد رجب حسن محمد جاد.

محكمة استئناف القاهرة استئناف القاهرة جنايات السلام ثان أحداث شغب السلام مجمع محاكم طرة

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