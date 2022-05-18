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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساحته كبيرة.. أمير مرتضى: استاد القاهرة غير مناسب فنياً لطريقة لعب فيريرا

امير مرتضى
امير مرتضى

كشف أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن اتحاد الكرة تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفقا لخطاب القلعة البيضاء له بتحديد موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم. 

وقال المشرف على الكرة في تصريحات بعد لقاء طلائع الجيش :"جميع اللاعبين المقرر انتهاء عقودهم مستمرين حتى نهاية الموسم بنهاية أغسطس وأي لاعب سيرحل قبل نهاية الموسم سيدخل في أزمة قانونية مع النادي واتحاد الكرة، وجميع عقود لاعبي الزمالك تنتهي بنهاية الموسم وليس هناك عقد بتاريخ محدد".

 وتابع أمير مرتضى قائلا :"نواجه مشاكل عديدة منذ بداية الموسم والفوز فقط كان يغطي على هذه المشاكل، فالزمالك ممنوع من القيد فترتين ولا يوجد لدينا بدائل ونعتمد على لاعبين في مراكز ليست مراكزهم".

 واستطرد المشرف على الكرة قائلا:" والفريق كان يفوز كنا نعلم جيدا أن لدينا مشاكل متمثلة في الإدارة العشوائية للفريق سابقا بالتجديد العشوائي ورحيل لاعبين بشكل عشوائي وكل الأمور كانت عشوائية".

 وأضاف أن اللاعبين تحت ضغوط بسبب هجوم بعض الجماهير عليها في بعض الاوقات ونسعى لإصلاح أخطاء فترات سابقة. 

وتابع المشرف على الكرة :" لدينا مشكلة مع ستاد القاهرة ولكن ليست خاصة بالتفاؤل والتشاؤم، ونريد تغيير ستاد القاهرة لسببين الأول انه غير مناسب فنيا لطريقة لعب فيريرا والثانية شكاوي اللاعبين من أرضية الملعب خاصة بعدما يتم رشه بالمياة، نجد صعوبة في التحكم بالكرة على عكس الملاعب الأخرى، بخلاف أن مساحة الملعب كبيرة واسلوب لعب الزمالك اللي بيعتمد على أخر ٣٠ متر فقط". 

وأضاف أمير مرتضى أن عقد التونسي فرجاني ساسي كان حتى نهاية الموسم والزمالك خسر القضية بسبب عدم الرد في الوقت المحدد والقانوني من فيفا.

امير مرتضى أخبار الرياضة الزمالك طلائع الجيش لاعبي الزمالك

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