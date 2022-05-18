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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يخليك لينا وللوطن العربي.. أوس أوس يهنئ عادل أمام بعيد ميلاده

صدى البلد

حرص الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82، والذي حلَّ أمس الثلاثاء 17 مايو.

ونشر محمد أسامة صورة للزعيم عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع  الانستجرام وعلق قائلاً: كل سنة وانت طيب يا زعيم وربنا يديك الصحه ويخليك لينا وللوطن العربى .

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واحتفل أمس الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.


مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

 

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