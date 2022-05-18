في أقل من 24 ساعة.. ضبط اثنين من المستريحين في الشرقية..تفاصيل

في أقل من ٢٤ ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط شخصين معروفين إعلامياً بالمستريح عقب ورود بلاغات ضدهم من الأهالي يتهمونهم فيها بالنصب عليهم والتحصل منهم علي مبالغ مالية بقصد تشغيلها وإعطائهم ارباح شهرية أحدهما في مركز ههيا والاخري بمدينة الزقازيق وتم التحفظ على المتهمين وجاري العرض على النيابة المختصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط شخص متهم بالاستيلاء على أموال عدد من الشباب بزعم توظيفها وإعطائهم مبالغ مالية من ربح التجارة وتم التحفظ على المتهم وجاري العرض على النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بقيام عدد من المواطنين بتحرير عدد من البلاغات بمركز شرطة ههيا وقسم الأموال العامة يتهمون فيها "محمود م ال ع"، 30 سنة، مُقيم دائرة مركز شرطة ههيا، ويمتلك محل خدمات هواتف محمولة، بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات المملوكة لهم بزعم تشغيلها له في مجال عمله.

وتبين أن المشكو في حقه قد تحصل على أموال مملوكة لجهة عمل الضحايا، حيث أن عدد منهم يعمل في شركات الدفع الإلكتروني، وبدلًا من تحويلها استولى عليها ولاذ بالفرار والهرب،بعد ان أوهم ضحايه إعطاء فائدة كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وجاري العرض على النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وعلي جانب اخر فقد القت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى" م ر ي" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، على خلفية قيام عدد من الأشخاص بتحرير عدد من البلاغات ضدها يتهموها بالنصب والاستيلاء على أموالهم والتي تقدر بملايين الجنيهات بزعم تشيلغها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس.

جاء ذلك عقب قيام عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، بتحرير عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد" م ر ي" 49 عاما مدرسة رياض أطفال، يتهمونها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة تمطالت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وإمتعنت عن الذهاب لمدرستها بسبب تردد الأهالى على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم، فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.

وأكد عدد من الأهالي أن المتهمة، امتعنت منذ 6 أشهر عن دفع القيمة الشهرية المتفق عليها من أرباح تشغيل الأموال وتماطلت فى السداد، وتم تحرير العديد من المحاضر ضدها بمديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الشرقية.

يذكر أن مديرية أمن الشرقية تلقت عدة بلاغات من الضحايا حملت أرقام 5759 لسنة 2022 جنح ثانى قسم ثانى الزقازيق، و5866 لسنة 2022 جنح ثانى الزقازيق ، و5846 جنح ثانى الزقازيق، و 3114 جنح ثانى الزقازيق لسنة 2022.