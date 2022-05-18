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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في الشرقية

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وسكرتارية يامن محمود، محاكمة أربعة متهمين في القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بقتل سائق لسرقته بالإكراه بدائرة القسم. 

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من " محمود . ح . أ " ٢٦ عاما محاسب ، ومقيم بمحافظة الجيزة، بأنه نما إلي علمه قيام مجهولين باستيقاف المدعو " مصطفي.  ح . ع " سائق ، بالطريق العام حال استقلاله سيارة ملك شقيقه، وأطلقوا صوبه عيار ناري ما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " مصطفي . س . س " ٢١ عاما ميكانيكي ، و " عبد الله . ع . م " ٢٢ عاما سائق ، و " أحمد . ح . أ " ٢١ عاما سائق والمقيمين مدينة السلام بالقاهرة ، و " فارس . ع . ج " ٢٥ عاما ومقيم الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم علي ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، لمرورهم بضائقة مالية ، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وسيارتين استقلوها وتوجهوا إلي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وما إن أبصروا المجني عليه حال قيادته سيارة محملة بالخردة، حتى تتبعوه مستقلين السيارتين حتي توقف المجني عليه بأحدي محطات الوقود، وتوجه المتهم الأول وأوهمه برغبته في توصيله لأحد المصانع ، وحال سيرهما في الطريق قام المتهمين من الثاني حتي الرابع باستيقافه وترجل المتهم الأول وأشهر في وجهه السلاح الناري ، وهدده بترك السيارة وحال مقاومتهم باغته الأول بعيار ناري أحدث إصابته التي أودت بحياته، وخاب مقصدهم بسرقة السيارة والمنقولات الخاصة بالمجني عليه خشية ضبطهم ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم

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