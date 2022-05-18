عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مارفل تطرح الفيديو الدعائي الأول لمسلسل She-Hulk: Attorney قبل عرضه في أغسطس

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل

طرحت شركة مارفل الفيديو الدعائي الأول لمسلسل She-Hulk: Attorney الذي تقوم ببطولته الممثلة الكوميدية الكندية تاتيانا ماسلاني وتقدم فيه النسخة النسائية من هالك الوحش الأخضر بطل الأفينجرز. 

ونال الفيديو الدعائي لمسلسل She-Hulk: Attorney إعجاب الكثيرين بما يحويه من مشاهد كوميدي وأكشن لافته للانتباه، وحصل على ملايين المشاهدات عقب طرحه على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة الخاصة بمارفل. 

سيبدأ عرض مسلسل She-Hulk: Attorney عبر منصة ديزني بلس، يوم 17 أغسطس المقبل، ويتكون من 9 حلقات، ويشارك في بطولته مارك رافالو بدور هالك الذكر شقيق البطلة، إلى جانب كل من تيم روث، بينديكت وونج، جينجر جونزاجا وغيرهم. 

وتدور أحداث مسلسل She-Hulk: Attorney حول جينيفر والترز محامية في قضايا الأبطال الخارقين، وحاولت برفقة مارك رافالو إحياء المارد الأخضر بداخلها فتحولت حياتها تماما وأصبحت ضخمة الحجم ولديها قدرات خاصة عديدة. 

وشارك مارك رافالو تريلر المسلسل الجديد الذي يشارك في بعض حلقاته، عبر حسابه على موقع فيسبوك، ووعد الجمهور بعمل مسلي وممتع مشيدا بآداء البطلة. 

كان آخر مسلسل طرحته مارفل هو Moon Knight الذي أخرجه المصري محمد دياب، وقام ببطولته أوسكار إسحق، إيثان هوك، مي القلماوي وغيرهم. 

سجلت الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight رقما قياسيا في التقييمات، وأصبحت هي الأعلى تقديرا وإعجابا من الجمهور في تاريخ إنتاجات مارفل التلفزيونية. 

نهاية الموسم الأول من Moon Knight التي عرضت على منصة ديزني بلس، نالت تقييما 9.1 على IMDB، وأشاد الجمهور بأداء البطل أوسكار إسحاق. 

كما حصدت الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة على تقدير عال من الجمهور الذي اعتبرها الكثيرون تحفة في السرد والآداء التمثيلي.

مسلسل Moon Knight الذي تنتجه ستوديوهات “مارفل”، قدم على مدار 6 حلقات العديد من اللمسات التي تعبر عن الحضارة والواقع المصري، سواء بالحديث عن تاريخ الفراعنة أو الأغاني المصرية الشهيرة ومشاركة عدد من الممثلين العرب والمصريين. 

وشملت الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight نهاية أحداث عالقة منذ بداية حلقات العمل بإحياء صورة الإلهة "آميت" التي كان يسعى الشرير آثر هارو لإحيائها منذ البداية.

مارفل She Hulk مسلسل She Hulk هالك Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

ترشيحاتنا

طلاب أولى ثانوي يستكملون الجزء الالكتروني لامتحان اللغة الأجنبية

مصر تصدر خضراوات مجمدة بـ23.3 مليون دولار فبراير 2022

لأول مرة منذ 50 عاما.. تعيين سفير إسرائيلي في تشاد

مدرب منتخب مصر السابق يكشف سر رحيل كيروش وقصة صلاح مع الليزر

غرامة 3 ملايين جنيه لصاحب قناة فضائية غير مرخصة طبقا للقانون

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ