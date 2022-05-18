مارفل تطرح الفيديو الدعائي الأول لمسلسل She-Hulk: Attorney قبل عرضه في أغسطس

طرحت شركة مارفل الفيديو الدعائي الأول لمسلسل She-Hulk: Attorney الذي تقوم ببطولته الممثلة الكوميدية الكندية تاتيانا ماسلاني وتقدم فيه النسخة النسائية من هالك الوحش الأخضر بطل الأفينجرز.

ونال الفيديو الدعائي لمسلسل She-Hulk: Attorney إعجاب الكثيرين بما يحويه من مشاهد كوميدي وأكشن لافته للانتباه، وحصل على ملايين المشاهدات عقب طرحه على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة الخاصة بمارفل.

سيبدأ عرض مسلسل She-Hulk: Attorney عبر منصة ديزني بلس، يوم 17 أغسطس المقبل، ويتكون من 9 حلقات، ويشارك في بطولته مارك رافالو بدور هالك الذكر شقيق البطلة، إلى جانب كل من تيم روث، بينديكت وونج، جينجر جونزاجا وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل She-Hulk: Attorney حول جينيفر والترز محامية في قضايا الأبطال الخارقين، وحاولت برفقة مارك رافالو إحياء المارد الأخضر بداخلها فتحولت حياتها تماما وأصبحت ضخمة الحجم ولديها قدرات خاصة عديدة.

وشارك مارك رافالو تريلر المسلسل الجديد الذي يشارك في بعض حلقاته، عبر حسابه على موقع فيسبوك، ووعد الجمهور بعمل مسلي وممتع مشيدا بآداء البطلة.

كان آخر مسلسل طرحته مارفل هو Moon Knight الذي أخرجه المصري محمد دياب، وقام ببطولته أوسكار إسحق، إيثان هوك، مي القلماوي وغيرهم.

سجلت الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight رقما قياسيا في التقييمات، وأصبحت هي الأعلى تقديرا وإعجابا من الجمهور في تاريخ إنتاجات مارفل التلفزيونية.

نهاية الموسم الأول من Moon Knight التي عرضت على منصة ديزني بلس، نالت تقييما 9.1 على IMDB، وأشاد الجمهور بأداء البطل أوسكار إسحاق.

كما حصدت الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة على تقدير عال من الجمهور الذي اعتبرها الكثيرون تحفة في السرد والآداء التمثيلي.

مسلسل Moon Knight الذي تنتجه ستوديوهات “مارفل”، قدم على مدار 6 حلقات العديد من اللمسات التي تعبر عن الحضارة والواقع المصري، سواء بالحديث عن تاريخ الفراعنة أو الأغاني المصرية الشهيرة ومشاركة عدد من الممثلين العرب والمصريين.

وشملت الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight نهاية أحداث عالقة منذ بداية حلقات العمل بإحياء صورة الإلهة "آميت" التي كان يسعى الشرير آثر هارو لإحيائها منذ البداية.