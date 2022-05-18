عمر طارق: أوجستي كلمة السر في تتويج الأهلي بدوري سوبر السلة |فيديو

أكد عمر طارق نجم فريق سلة الأهلي أن أوجستي بوش مدرب الفريق طور المستوى الدفاعي وهذا ساهم في التتويج بدوري سوبر السلة.

قال عمر طارق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "احترافي في دوري الجامعات الأمريكي صنع الفارق معي وأثر بشكل مميز في مسيرتي".

أضاف: "أوجستي مدرب كبير ويجيد التحضير للمباريات، وكان دوما بعد التتويج بأي بطولة يتحدث معنا في اليوم التالي بأننا يجب أن نبدأ من جديد".

واختتم حديثه قائلا: "أوجستي طورنا كثيرا على المستوى الدفاعي وهذا ساهم في صناعة الفارق بالنسبة لنا".