توريد 194 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

قال المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إن إجمالي ماتم توريده حتى مساء الثلاثاء، قد بلغ 194108 طن من محصول القمح وذلك بمختلف مواقع التسليم والبالغ عددها 36 موقعا بينهم 4 صوامع بمدن ميت غمر، وسندوب، وبني عبيد، وشربين.

وقال" دايره" أن عملية التوريد تجرى بإشراف المهندس شريف صليب، مسئول منظومة توريد القمح بالمديرية ومتابعة مستمرة على أماكن التخزين للعمل بشكل منتظم لاستقبال الأقماح والتأكد من استلامها مطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة واستقبال الكميات وبالتعاون مع الجهات المعنية.

يذكر أن سعر استلام أردب القمح هذا العام شاملة الحافز الاستثنائي مبلغ 885 جنيها للأردب زنة ‏‏150 ‏كيلو جراما، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، ومبلغ 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما ‏بدرجة ‏نظافة ‏‏23 ‏قيراطا، ومبلغ 865 جنيها للأردب زنة ‏‏150 ‏كيلو جراما بدرجة نظافة 22.5 قيراط.