برلماني: إنشاء 25 ألف فصل جديد و15 جامعة أهلية يدعم العملية التعليمية

أيد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنشاء 25 ألف فصل دراسي جديد و15 جامعة أهلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، مطالبا بضرورة التوسع في بناء المدارس والجامعات لتخفيف الضغط على المباني الحالية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأوضح أمين في بيان له اليوم، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما عرضته وزيرة التخطيط بمجلس النواب، تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسي جديد خلال العام، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

وأضاف عضو تعليم النواب، أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، منوها بأن نسبة مساهمة الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نحو 25%.

وشدد النائب أشرف أمين، على أهمية التوسع في ببناء المزيد من المدارس والجامعات بما يدعم العملية التعليمية، خاصة في ظل زيادة معدل النمو السكاني في مصر، والذي يزيد من الضغط على المباني والمرافق العامة للدولة.

يذكر أن وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، قد استعرضت أمس الثلاثاء، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.