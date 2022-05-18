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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في هندسة طنطا.. إنشاء وحدة تحلية مياه بمواصفات عالمية تعمل بالطاقة الشمسية

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن تركيب وتشغيل وحدة تحلية مياه الآبار والبحار سعة 25 متر مكعب  يوميا بأحدث تكنولوجيا وبمواصفات عالمية فى إطار تنفيذ مشروع بحثي مشترك بين كلية الهندسة بالجامعة وجامعة خواجون للعلوم والتكنولوجيا بووهان  بالصين الشعبية بعنوان "دراسة أساسية وتطبيقية لنظام تحلية المياه بالطاقة الشمسية باستخدام المواد النانومترية" والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وذلك في إطار دعم استراتيجية مصر 2030 بالتوسع في مجالات تحلية المياه وكذلك استخدامات الطاقة الشمسية.
 

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أوضح الدكتور عبد النبى قابيل أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة في كلية الهندسة بالجامعة والباحث الرئيسي للمشروع، أن الوحدة تعمل باستخدام الأغشية (بطريقة التناضح العكسي) مزودة بمنظومة سخانات شمسية لرفع درجة حرارة مياه تغذية وحدة التحلية لزيادة كفاءتها وإنتاجيتها اليومية.

أضاف د. قابيل أنه يتم إنشاء منظومة (ألواح طاقة شمسية مزودة بالبطاريات) لتزويد الوحدة بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الوحدة بالكامل خلال ساعات اليوم كما يتم استعمال المواد النانوميترية لزيادة كفاءة الوحدة، كما أن وحدة التحلية قابلية التشغيل بمياه تغذية بتركيزات أملاح مختلفة حسب مصدر المياه بحيث تكون مناسبة لتشغيلها على ماء الآبار (Brackish water) أو ماء البحر (sea water).

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وأشار د. قابيل، إلى أن وحدة تحلية المياه تتكون من ثلاث مراحل أساسية هي المعالجة الأولية للمياه وعملية إزالة الأملاح الزائدة والمعادن من المياه والمعالجة النهائية للمياه، حيث تمكن عملية تحلية الماء من استخدام المياه في الحياة العملية كالزراعة والتطبيقات الصناعية المختلفة حسب نوع المعالجة النهائية للمياه.

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