تعليم بورسعيد: لا شكاوى من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الأربعاء، أن طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا امتحان مادة اللغة ‏الأجنبية الأولى ‏ورقيا وإلكترونيا بكل يسر وهدوء دون رصد أى مشكلات أو معوقات.‏

وصرح وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بأن عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام المنتظمين الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى هو 5153 من أصل 5160 ‏طالبا وطالبة، ‏مع رصد غياب 7 طلبة وطالبات.‏

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن نسبة تمكن الطلاب المنتظمين من أداء امتحان الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 - 2022 فى مادة اللغة ‏الأجنبية ‏الأولى إلكترونيا بالفترة الصباحية بلغت 100%، وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

وأضاف أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بنسبة حضور 100%، بينما ‏أدى 439 طالبا وطالبة بنظام المنازل من إجمالى 451 طالبا وطالبة امتحان اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد ‏غياب 12 طالبا وطالبة.‏

وقال وكيل تعليم بورسعيد إن أعمال امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 للصف الأول الثانوى العام تسير سيرا طبيعيا دون رصد ‏أى ‏حلات غش أو مشكلات قد تعكر صفوها، وذلك من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏