تعليم بورسعيد: لا شكاوى من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الأربعاء، أن طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقيا وإلكترونيا بكل يسر وهدوء دون رصد أى مشكلات أو معوقات.
وصرح وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بأن عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام المنتظمين الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى هو 5153 من أصل 5160 طالبا وطالبة، مع رصد غياب 7 طلبة وطالبات.
ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن نسبة تمكن الطلاب المنتظمين من أداء امتحان الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 - 2022 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا بالفترة الصباحية بلغت 100%، وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وأضاف أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بنسبة حضور 100%، بينما أدى 439 طالبا وطالبة بنظام المنازل من إجمالى 451 طالبا وطالبة امتحان اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 12 طالبا وطالبة.
وقال وكيل تعليم بورسعيد إن أعمال امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 للصف الأول الثانوى العام تسير سيرا طبيعيا دون رصد أى حلات غش أو مشكلات قد تعكر صفوها، وذلك من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.