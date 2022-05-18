عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شملت السير عكس الاتجاه.. ضبط 236 مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

قوافل مجانية.. بيطري الغربية: الكشف وتقديم العلاج لـ131 حيواناً و3596 طائرًا |صور

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، بضبط 236 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ضبط 228 مخالفة مرورية في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 35 ألفا و400 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الغربية تحرير مخالفة حملات امنية مخالفات المركبات توك توك مدير امن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

مهاترات فيريرا غير محسوبة.. أيمن يونس: من يشاهد ثنائي الزمالك يُصاب بالضغط|فيديو

بعد الخسارة من طلائع الجيش.. مرتضى منصور يُهدد بانسحاب الزمالك من الدوري

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

قضية أحداث شغب قسم السلام.. نص شهادة مفتش المباحث ونائب المأمور| خاص

موضوعات متعلقة

تموين الغربية: تحرير 35 مخالفة متنوعة بمراكز ومدن المحافظة

ترشيحاتنا

دينية النواب توافق على موازنة مستشفيات جامعة الأزهر

طارق عامر: الاستثمار في الجنيه أكثر ربحية عن العملات الأخرى

أزمة وسط الملعب.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة البنك

الوزراء يوافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

للمرة الأولى.. إسرائيل ترسل خوذات وسترات واقية إلى أوكرانيا

أخصائي لياقة بدنية: هرمونات تكبير العضلات للفتيات قد تؤدي إلى الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

فيديو

شبورة وحرارة شديدة.. تحذير هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس| فيديو

ماذا طلب الأهلي من «كاف» في اجتماع لجنة الأزمة.. فيديو جراف

تفاصيل تصادم أتوبيس و7 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريحة الغردقة .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ