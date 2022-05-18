مياه بني سويف: تدعيم حملة الطوارئ و الأزمات بعدد 2 سيارة نافوري

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، تدعيم أسطول سيارات ومعدات الشركة بعدد ٢ سيارة نافوري جديدة، لحملة الطوارئ و الأزمات، ضمن خطة الشركة فى تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أكدت أن الشركة تهتم بجودة الخدمة المقدمة للمواطن وجاهزية معداتها و كوادرها البشرية لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي، ضمن خطة الطوارئ والأزمات للارتقاء بالمستوى الخدمى الذي تقدمه.

وأضافت أن ذلك يأتى في إطار إهتمام الشركة الدائم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أي أعطال في أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية و التطهير المستمر لجميع محطات و مواقع العمل .