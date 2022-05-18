حملات مستمرة للرقابة التموينية بـ بورسعيد

تمكن رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين محافظة بورسعيد من ضبط معلبات خوخ محلى منتهى الصلاحية و ارز غير معلوم الصدر.

كانت الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد شنت عدة حملات تنفيذا لتعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

هذا وقد اسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور فى بورسعيد بحوزته كمية تقدر ب 200 عبوة من معلبات الخوخ المُحلى دون عليه تاريخين إنتاج وانتهاء فترة الصلاحية ما يشكل خطراً على صحة المواطنين .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط كمية تقدر ب 250 كجم أرز بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها أو منشأها ومدون عليها سعر وتاريخ أزيد من السعر الأصلى تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات