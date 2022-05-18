استقبال حافل لبعثة منتخب مصر للبوتشا في جنوب أفريقيا

استقبل محمد القراقزي نائب السفير المصري بجنوب افريقيا، بعثة منتخب مصر للبوتشا، التي تستعد للمشاركة في بطولة افريقيا في الفترة من 16 إلي 23 مايو بجوهانسبرج.



وشهد الاستقبال ترحيب وإشادة كبيرة لبعثة منتخب مصر في جنوب افريقيا، ومؤازرتها من أجل تحقيق الفوز بالبطولة، وتحقيق إنجاز جديد في تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام وللرياضة البارالمبية بشكل خاص.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري منافسات قوية مع منتخبات جنوب افريقيا والمغرب من أجل اجتياز الخطوة الأولى من خطوات التأهل لباريس ٢٠٢٤.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد عقد جلسة مع بعثة منتخب مصر للبوتشا قبل التوجه إلي جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة افريقيا للبوتشا.