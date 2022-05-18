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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تستضيف فعاليات منتدى المنافسة الثالث للمنطقة العربية

سلطنة عمان - ارشيفي
سلطنة عمان - ارشيفي

تستضيف سلطنة عمان الثلاثاء القادم فعاليات منتدى المنافسة الثالث للمنطقة العربية ممثلة في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الذي يعقد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» يومي 24 و25 مايو الجاري في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض برعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.


ويهدف منتدى المنافسة للمنطقة العربية الثالث بمسقط إنشاء منصة سنوية لتبادل المعرفة حول سياسة المنافسة، وتعزيز المعرفة في الدول العربية، وبناء القدرات على أفضل الممارسات في المنافسة في جميع أنحاء المنطقة.

كما يوفر المنتدى منصة مشتركة للحوار ولتيسير التنسيق والتعاون بشأن المنافسة على المستويين الوطني والإقليمي.

وسيشارك في المنتدى العديد من الخبراء والمختصين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومركز التجارة الدولية، وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، من أجل المساهمة في تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول الأعضاء في الإسكوا، وإرشاد صنع سياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة العربية مسترشدة بأفضل الممارسات الدولية.

وتدور الجلسات الحوارية حول عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال المنافسة، ومناقشة قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية، والخروج بنتائج وتوصيات واستراتيجيات وخطط عمل مشتركة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتضافر الجهود لتعزيز سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.

الجدير بالذكر أن الإسكوا أطلقت في عام 2020، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منتدى المنافسة للمنطقة العربية الأول، بهدف إنشاء منصة سنوية لتبادل المعرفة حول سياسة المنافسة وإنفاذها لأصحاب المصلحة العرب، ولتعزيز المعرفة وإشراك الأطراف من الدول العربية وكذلك بناء القدرات على أفضل الممارسات في المنافسة في جميع أنحاء المنطقة، فالمنتدى يوفر منصة مشتركة للحوار ولتيسير التنسيق والتعاون بشأن المنافسة على المستويين الوطني والإقليمي.

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