بالأحمر.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت أسما إبراهيم في أحدث جلسة تصوير مرتدية فستان باللون الاحمر، مما نال اعجاب متابعيها.

وقدمت الإعلامية أسما إبراهيم حلقات خاصة في رمضان المنقضي من برنامجها "حبر سري" الذي يعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس"، وذلك بعد نجاحه الكبير الذي حققه الفترة الأخيرة.

برنامج "حبر سري"، يذاع خلال الفترة الحالية في الحادية عشرة مساء، يومي الخميس والجمعة، على القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.