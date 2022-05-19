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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرار مرتقب اليوم.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

صدى البلد

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم الخميس، مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية وذلك خلال الاجتماع الثالث والمحدد خلال العام الجاري من إجمالي 8اجتماعات دورية مستهدف إجراؤها خلال 2022.

هل يتم تحريك أسعار الفائدة؟

بحسب مصادر مصرفية مطلعة لصدى البلد فإن البنك المركزي قد يلجأ لتحريك أسعار الفائدة بما لا يقل عن 1% في المتوسط زيادة عما هو عليه الآن بما يتوافق مع الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية الدولية والتي من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواقع 0.5%خلال الشهر الماضي.

البنك المركزي المصري أجرى اجتماعا استثنائيا في 21مارس الماضي والذي تضمن رفع 1%لسعر الفائدة لمواجهة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق الناشئة ليصبح سعر الفائدة على  عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

ومع انعقاد الاجتماع الثالث لهذا العام والمحدد يوم الخميس المقبل، ستتبقى 5 اجتماعات أخري سيكون رابعها في 23يونيو المقبل و خامسها في 18اغسطس القادم و سادسها في 22 سبتمبر من نفس العام .

أما الاجتماع السابع فسيكون 3 نوفمبر المقبل والثامن والاخير في 22 ديسمبر من نفس العام.

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